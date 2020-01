BINGO#3 SAMEDI SOIR DIMANCHE MATIN

« J’aime travailler souvent avec la gueule de bois, parce que mon esprit crépite d’énergie et que je peux penser alors clairement » Francis Bacon

Dans cette émission, nous allons parler d’ivresse, d’amour et de Dieu.

Comment représente t’on la fête au théâtre aujourd’hui, et le théâtre est il toujours une fête ?

Nous recevons Clément Poirée, metteur en scène et directeur du théâtre de la Tempête, qui a mis en scène les Enivrés, texte du dramaturge russe Ivan Viripaev.

Discussion Camille et Lucie

Préparation et présentation Anouk

Réalisation Sylvain

Conseils sortie théâtre

Ma, aida… – Camille Boitel / Sève Bernard, au Centquatre du 26 février au 7 mars

Tout le monde ne peut pas être orphelin – Les Chiens de Navarre du 9 au 18 janvier

Hélas – Nicole Genovese / Claude Vanessa, au Théâtre de la Tempête du 10 janvier au 9 février

Métamorphoses – Luca Giacomoni, au Théâtre de la Tempête du 16 janvier au 14 février

Variété – Sarah Le Picard, au Théâtre de l’Aquarium dans le cadre du festival Bruit du 14 au 16 janvier

Playlist

Because the Night – Patti Smith

Le meilleur de la fête – Fishbach

Bonnes résolutions pour 2020

ne pas se pisser dessus de trouille

remplacer le dry january par le zapoï

apprendre par cœur les répliques d’un Singe en Hiver

et merci à tous ceux que l’on entend dans les extraits sonores, Elise, Jean, Hugo, Valérian, Justine, Garance, Maxime, Camille, Henry…