Best of Planisphère : Saison 3 – 2019-2020 // 14.04.22

Bienvenue dans Planisphère, l’émission expé de Radio Campus Paris ! Deux jeudis par mois de 22h à minuit, on vous fait écouter des pépites perchées et planantes en explorant un sujet lié aux musiques expérimentales.

En attendant de nouveaux épisodes de votre émission expé préférée, on vous propose un panorama des meilleurs moments de notre troisième saison sur les ondes de Radio Campus Paris. Faut pas se leurrer, les meilleurs moments étaient surtout musicaux, mais on a parfois dit des choses intéressantes sur les sujets qu’on a abordés. Au cours des 10 épisodes diffusés entre octobre 2019 et juin 2020, et dont quatre ont été réalisés en confinement, on a parlé entre autres de comebacks, du thérémine, de hip-hop, du delay et de la scène francilienne des musiques expérimentales. Vous n’entendrez pas d’extraits de ces deux derniers épisodes, les meilleurs moments étaient trop nombreux pour qu’on ait pu tailler dedans sans frustration. Nous vous recommandons de les écouter en entier, et de regarder les autres sujets de notre saison 3 en suivant le lien ci-dessous.

L’intégralité de nos archives est disponible ici ou sur les plateformes de streaming (cherchez « planisphere radio campus paris »).

Animation & montage : Philipp Fischer Avec les voix de : Luc Bydon, Matthieu Turcq, Louis Pierre-Lacouture, Quentin Rivet, Arthur Comte, Myriam, Jacques Bouillié, Mickaël Bernard

Tracklist :

Fatima al Qadiri – Yelwa Procession (Atlantique de Mati Diop, 2019)

Ulver – Theme I + Theme VII (Lyckantropen, court-métrage de Steve Ericsson, 2002)

Blackmail – Je ne t’ai jamais autant aimé (Amore Synthétique de Benoît Sabatier et Marcia Romano, 2017)

C418 – Moog City (Minecraft, jeu vidéo de Markus Persson, 2011)

Disasterpeace – Beyond (FEZ, jeu vidéo de Phil Fish, 2012)

Christophe – Les vestiges du chaos (Les vestiges du chaos, 2016, Universal)

Jai Paul – Str8t Outta Mumbai (Leak 04-13 (Bait Ones), 2013/2019, self-released)

Aphex Twin – 4 bit 9d api+e+6 [126.26] (Syro, 2014, Warp)

Telefon Tel Aviv – i dream of it often: (Dreams Are Not Enough, 2019, Ghostly International)

Zebra Katz – ISH (LESS IS MOOR, 2020, ZFK Recordings)

Vince Staples – Yeah right (Big Fish Theory, 2017, Def Jam Recordings)

Novelist – Grime Riddim (Reload King, 2019, self-released)

JPEGMAFIA – Real Nega (Veteran, 2018, Deathbomb Arc)

Nah Eeto – Mafu (53, 2019, Blah Records)

Debbie Friday – Tear the veil (Death Drive, 2019, Deathbomb Arc)

Death Grips – Come up and get me (NO LOVE DEEP WEB, 2012, Third Worlds)

Portishead – Humming (Portishead, 1997, Go!)

Ryoji Ikeda – Extraits de la BO de At the Hawk’s Well, ballet de Hiroshi Sugimoto (2019)

Hiroaki Umeda – Extrait de la BO de Intensional Particle, performance de danse (2015, S20)

Grant Kirkhope – Witchyworld (Medley) (Banjo-Tooie, 2000, Rare)

Koji Kondo – Zelda’s Theme (The Legend of Zelda: Ocarina of Time, 1998, Nintendo)

Hitomi Sato – Distortion World (Pokémon Platinum, 2009, Game Freak)

L’équipe radio de Planisphère est en hiatus, on se retrouve dans quelques semaines (ou mois) avec de nouveaux épisodes. En attendant, vous retrouverez des rediffusions et best ofs sur les ondes de Radio Campus Paris, un jeudi sur deux de 22h à minuit. Pour toutes les informations sur nos autres activités, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Mixcloud.