Best of Planisphère : Saison 1 – été 2018 // 17.03.22

Bienvenue dans Planisphère, l’émission expé de Radio Campus Paris ! Deux jeudis par mois de 22h à minuit, on vous fait écouter des pépites perchées et planantes en explorant un sujet lié aux musiques expérimentales.

En attendant de nouveaux épisodes de votre émission expé préférée, on vous propose un panorama des meilleurs moments de notre première saison sur les ondes de Radio Campus Paris. Faut pas se leurrer, les meilleurs moments étaient surtout musicaux, mais on a parfois dit des choses intéressantes sur les sujets qu’on a abordés. Au cours des 11 épisodes diffusés pendant l’été 2018, on a parlé de rythme, de pop et de dub. On a rencontré des artistes comme a-kura, Lucie Linder ou le collectif Oyé. Et on était à Berlin (avec Mappemonde) et sur la route.

L’intégralité de nos archives est disponible ici ou sur les plateformes de streaming (cherchez « planisphere radio campus paris »).

Animation & montage : Philipp Fischer Avec les voix de : Luc Bydon, Matthieu Turcq, Thomas Guillot

Tracklist :

Autechre – Basscadet

F.A.G. Diarrhea Cult – New York, New York

Yves Tumor – Limerence

Sonic Youth – Pacific Coast Highway

Suuns – Images du futur

Gorillaz – HillBilly Man

Sufjan Stevens – Movement IV: Traffic Shock

These New Puritans – Fragment Two

Cornelius – Star Fruit Surf Rider

Eartheater – Inclined

Magical Computer Music – You Need a Sweet Little Computer

Björk – Scatterheart

Radiohead – Pyramid Song

Broadcast – Subject to the Ladder

Animal Collective – Daily Routine

Einstürzende Neubauten – Steh auf Berlin

Paul Kalkbrenner – Train

Planningtorock – Living It Out

Peaches – Fuck The Pain Away

Die Ärzte – Friedenspanzer

Kadhja Bonet – Procession

L’équipe radio de Planisphère se repose sur ses lauriers, on se retrouve dans quelques semaines (ou mois) avec de nouveaux épisodes. En attendant, vous retrouverez des rediffusions et best ofs sur les ondes de Radio Campus Paris, un jeudi sur deux de 22h à minuit. Pour toutes les informations sur nos autres activités, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Mixcloud.