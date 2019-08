L’équipe de Mappemonde revisite la saison 3 avec les morceaux qui nous ont marqué cette saison et les villes que l’on aurait aimé pouvoir présenter. Attention, ce podcast peut contenir des pleurs d’enfant. Et comme Stranger Things, cette saison 3 se termine par un triste rebondissement. Rendez-vous en saison 4 dès le mois de septembre, toujours sur Radio Campus Paris !

Découvrez également le bêtisier de la saison 3 de Mappemonde ! Avec les douces voix de tous nos réguliers (Antonin, Léo, Maxime, Antoine, Sylvain, Héloïse, Martin, Simon et Thomas) qui trashtalkent la ville de Montpellier, Aya Nakamura, les start-uppeurs, les fiches Wikipédia, le coke float, le human centipede, Robert Ménard, l’Iran mais surtout Léo.

En août, retrouvez nos best-ofs de l’été avec un programme complet tous les lundis à 20h : Tubes Ringards (5 août), Psychédélique (12 août), Rap Français (19 août) et Pop (26 août).

Best of de la saison 3 de Mappemonde

Bêtisier de la saison 3

Os Mutantes – A Minha Menina (Sao Paulo)

Leila – Mettle (Téhéran)

Rosalia – Bagdad (Barcelone)

Tiny Ruins – One Million Flowers (Live @ Radio Campus Paris)

La Düsseldorf – Dusseldorf (Düsseldorf)

Lorenzo Senni – One life, One Chance (Milan)

And so I watch you from afar – A little bit of solidarity goes a long way (Belfast)

Cocaine Piss – Eat The Rich (Liège)

Mahmoud Ahmed – Indenesh Gedaow (Addis Ababa)

Une émission animée et réalisée par Thomas Guillot, Maxime Valette, Léo Vesco, Antoine Carrière, Jacques Bouillié, Pogo Moumoute, Simon Marry et pour la première fois à la radio : Izel Chang Moumoute. Mappemonde est une émission créée par Thomas Guillot pour Radio Campus Paris. Photo : Izel & Pogo © Thomas Guillot