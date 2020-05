Le dernier best-of de Mappemonde était sur le rap français, on continue dans le chauvinisme linguistique avec best of spécial chanson française et plus globalement musique francophone avec des inclusions belges et québecoises. Une playlist avec des jeunes, des vieux, des légendes Une émission étrangement pleine de nantais avec une double dose de Julia Lanoë.

Le saviez-vous? Mappemonde a sorti plus de 10 best-ofs aux thèmes plus exotiques les uns que les autres : Les émotions digitales, Electro, Hip Hop, Jazz, Metal, Plaisirs Coupables, Pop, Psychédélique, Rap français, Rock, Summer Megamix, Tropical Mix…

La musique francophone

Jacques Higelin – Champagne (Pantin)

Jeanne Cherhal – L’eau (Nantes)

Jacques Brel – Les Bonbons (Bruxelles)

Gatineau – The Christ Is Right (Gatineau)

Rita Mitsouko – Au Fond Du Couloir (Les Lilas)

Mansfield.tya – La Fin des Temps (Nantes)

Sexy Sushi – J’aime Mon pays (Nantes)

Balladur – Verse Moi (Villeurbanne)

Jean Leloup – 1990 (Montréal)

Rhume – Biarritz (Biarritz)

Dominique A – Close West (Nantes)

Daniel Darc – Je me souviens, je me rappelle (Paris)

Un best-of monté par Thomas Guillot avec les participations de Maxime Valette, Léo Vesco, Antoine Carrière, Antonin Rey et Pogo Moumoute. Mappemonde est une émission créée par Thomas Guillot pour Radio Campus Paris. Photo : Julia Lanoë © El pitareio