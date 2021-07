Bel Horizon – la Fête de la Musique 2021 // 21.06.2021

Le 21 juin on vous propose de passer la Fête de la Musique devant vos postes avec toute notre équipe et une sélection d’artistes trié·e·s sur le volet pour vous faire danser jusqu’au bout de la nuit !

18h : La Relève hors série Fête de la Musique

19h : La Matinale de 19 heures – spéciale Fête de la Musique

20h30 : Mood Paris invite Pitou Pitou (DJ set)

22h : Carte Grise

00h : Musiques Hybrides Mix spécial Fête de la Musique

01h-05h : ALL IN THIS Collective – 4h de DJ sets

Passé de Videur > Tik (Tik Tak Tok) > André 3001

05h : Planisphère mix 100% amateur·trice·s