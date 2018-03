La bande du Placard – Épisode 6

Toute l’équipe du Placard est de retour pour faire le point sur l’actualité LGBT du mois dernier. Un mois très cinéma, avec les Oscars mais surtout les Césars et le sacre 120 battements par minute. Un mois très sport aussi avec les JO d’hiver, plus LGBT friendly que jamais. On évoque aussi la santé des LGBT avec une enquête de France Info sur le sujet, mais aussi la justice qui reconnait que traiter un coiffeur de « PD » c’est homophobe.

Oscars oblige les chroniqueurs du Placard sont allés dans les salles obscures, leur point de vue sur Call me by your name de Luca Guadagnino, et plus surprenant l’Oscar du meilleur film, La Forme de l’eau de Guillermo del Toro. Coté télé Maureen a regardé et décortiqué Les princes et Princesses de l’amour, centré sur une bisexuelle (oui oui, mais est-ce vraiment une bonne nouvelle ?). Coté fiction, on évoquera les personnages trans dans Grey’s Anatomy, mais aussi la série française Plus belle la vie. Et comme il n’y a pas que les écrans dans la vie, Matthieu, notre nouveau chroniqueur s’est plongé dans Dustan Superstar, une biographie de l’écrivain Guillaume Dustan par Raffaël Enault (Editions Robert Laffont).

Dernière les micros: Tiffany, Christophe, Mahaut, Jonathan, Maureen, Matthieu, Margaux, Camille et Loïc