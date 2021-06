Bande Organisée #MapleDeath Records, Third Coming records, Préhensible, Unse, Hakim Abel Ben Youssef

Vendredi 28 mai 2021 de 21h à 22H30

Nouvelle émission dédiée à la diffusion de labels émergents et indépendants, aux artistes et jeunes compositeurs, aux musiques improbables et hybrides: électroniques, électroacoustiques, expérimentales, extrêmes..

Avec > Maple Death records, Third coming Records, Unse, Préhensible, Mü d’HAkim Abel Be Youcef …

L’Avenir de l’Art#Bande organisée – émission diffusée un vendredi par mois – de 21 à 22h30 – production, réalisation, édition musicale: Eglantine Laval, Marie Escadafals, Eloi Pétillon.