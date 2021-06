Bande Organisée #Fuir le silence parfois

Vendredi 25 juin 2021 de 21h à 22H30

Nouvelle émission dédiée à la diffusion de labels émergents et indépendants, aux artistes et jeunes compositeurs, aux musiques improbables et hybrides: électroniques, électroacoustiques, expérimentales, extrêmes..

Bange Organisée pour ce vendredi lance un nouveau format porté sur l’espace comme moteur de création, et spécifiquement sur le lien tissé entre un artiste et un bâtiment.

Avec l’invité nous explorons une de ses sources d’inspiration.

Aujourd’hui Fuir le silence parfois nous parle de son propre studio. il nous offre un mix entre noise, ambiant et techno. Voguant entre couleurs mélancoliques et apaisantes, ce lieu où il a été contraint de rester plusieurs mois redevient plus itinérant, « tel un film à suspense ». Recherchant les textures dans les bâtiments qu’il visite, il s’impose et se laisse aller au gré de l’environnement pour nous laisser approcher son intimité.

Lien vers son dernier EP « Dissolved Mind » : Dissolved Mind | Fuir Le Silence Parfois (bandcamp.com)

Bande organisée – émission diffusée un vendredi par mois – de 21 à 22h30 – production, réalisation, édition musicale: Eglantine Laval, Marie Escadafals, Eloi Pétillon.