Bande FM : la radio de nuit // 03.12.17

« C’est beau les émissions de nuit. Personne dans les couloirs (…). Côté auditeurs, dans la journée on sait qu’ils peuvent avoir autre chose à faire (…) mais la nuit pour peu qu’ils soient anti-télé et qu’ils n’aiment pas lire, il n’y a que nous ! On va droit dans l’intime. Ça peut rendre fou. » KRISS.

On est dimanche 3 décembre et pour cette deuxième émission, nous recevons des noctambules de la radio : ceux qui l’écoutent et ceux qui la font. Les programmes sont-ils différents la nuit ? Qu’est-ce qui se raconte le soleil couché ? Et comment on le dit ? Qui sont ces acteurs de cette radio ? Et qui sont ces « sans-sommeil »?

La petite bande

Marine Beccarelli a écrit une thèse sur l’histoire de la radio nocturne en France, devenue La nuit du bout des ondes (INA, 2014). Elle est bénévole à Radio Campus Paris, et a produit l’émission “Lune froide”.

Mélanie Péclat est créatrice sonore pour les spectacle vivant et bénévole à Radio Campus Paris depuis quelques années. Elle a monté un pôle sciences et a participé à de nombreuses nuits de Campus.

Lorène Lavocat est journaliste et productrice de Les fesses à l’air, l’émission érotique de Radio Campus Paris qui entame sa 3è saison.

Elsa Landard est rédactrice en chef de Radio Campus Paris. Elle a participé à de nombreuses nuits et a notamment coordonné La nuit du risque.

Mareva Jacquart, service civique chargée des archives pour les 20 ans de la Radio.

Maxime Fassiotti, la mémoire vivante de la radio, puisqu’il a fêté ses dix ans de Campus en septembre. Sa chronique à 57’25 !

Extraits diffusés

Les nuits du bout du monde – France Inter (1950)

Allô Macha – France Inter (2006)

Il existe un endroit : La Canaille – France Inter (2015)

Les Fesses A L’air : L’érotisme dans les Arts – Radio Campus Paris (2015)

La nuit de la fin – Radio Campus Paris (2012)

Musique

Emissions de la grille de nuit de Radio Campus Paris…

La Nuit est une fête ! L’émission des noctambules mélomanes de Radio Campus Paris.

L’aube attendra, l’émission de portrait en mouvement à la lisière de la nuit.

… Et aussi quelques Nuits de Radio Campus Paris (émissions spéciales)

Présentation : Léa Capuano / Co-interview : Clara Lacombe / Chroniques : Mareva Jacquart et Maxime Fassiotti / Réalisation : Maxime Fassiotti