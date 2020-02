C’est Alex qui débute cette émission spéciale Brand New Tunes avec une sélection de nouvelles sorties comme le single de Pablo Anthony « Wine for me » produit par Jamafra Records, le « Africa We Want Riddim » du Conquering Sound, le single de Slash, la dernière combinaison Ilements / Spectacular » Money » sur le label Street Rockaz et many more…

Vince Irie enchaîne la deuxième partie avec un set spécial Half Pint.