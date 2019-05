Avec ou sans l’invité 06.05.19

Qu’est-ce qu’on fait quand l’invité ne vient pas et qu’on arrive pas à le joindre?

-a: on panique

-b: on laisse un grand blanc à l’antenne

-c: on demande à un membre de l’équipe de jouer le rôle de l’invité et on fabrique une fausse interview

-d: on fait confiance à notre gigantesque capacité de rebondir et on se dit qu’à l’arrache on va faire la meilleure émission du siècle voire du millénaire.

Nous avons choisi la solution b et au fond nous avons été assez proches de la musique que l’on défend, on a improvisé et comme dans tout bon concert d’impro qui se respecte, les avis seront sans doute très divergents. Certains trouveront ce numéro de jazz and co super, d’autres assez faible… et vous qu’en pensez-vous?

Voici en tous cas la playlist sur laquelle nous avons improvijazzationnisé.

—Eddy Louiss Colchique

https://www.discogs.com/fr/François-Tusques-Carlos-Andreu-Ramadolf-Intercommunal-Free-Dance-Music-Orchestra-Le-Musichien/release/3523481

-François Tusques « Le Musichien »

https://www.discogs.com/fr/François-Tusques-Carlos-Andreu-Ramadolf-Intercommunal-Free-Dance-Music-Orchestra-Le-Musichien/release/3523481

—Jeremy Steig Oleo

https://www.discogs.com/fr/master/view/416219

-Anna Webber King of Denmark

https://pirecordings.com/albums/clockwise/

-L.D. Levy limb

-L.D. Levy « Don’t quible Sybil

https://ldlevy.bandcamp.com

-Sylvie Courvoisier & Alfred Vogel « Bifurcated tower »

https://boomslangrecords.bandcamp.com/album/pulse