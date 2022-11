Avant que la Mélodie ne s’empare de tout – Michel LEGRAND // 28.09.2022

Aujourd’hui pour ce premier épisode et pilote de l’émission, plongeons ensemble pendant 1h30 dans les ondes composées par Michel LEGRAND, le grand maestro français des musiques de films.

Décryptons son style et sa vocation musicale et cinématographique à travers 20 titres, entre ses tubes et d’autres morceaux plus pointus.

Les mots bleus de cette émission seront ceux d’Angèle.

Emission créée, écrite et réalisée par Corentin GHIBAUDO avec l’aide de Simon MARRY et Corian DOMINGUEZ.

Visuel réalisé par Juliette BRESSET (@juliettebresset sur instagram)