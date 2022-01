Aux origine des mythes : itinéraires de l’aventure humaine // 13.01.2022

Nous connaissons tous plus ou moins les mythes grecs, à commencer par L’Iliade et l’Odyssée d’Homère, les douze travaux d’Hercule, la mythologie de l’Olympe. Leurs représentations dans notre société ne manquent pas. Les contes, les histoires, peintures, les films, c’est un imaginaire qui nous est familier. Ce qu’on ignore cependant c’est que bon nombre de ces histoires se retrouvent dans les récits d’autres civilisations et ce à différentes époques, les amérindiens d’Amérique du Sud, les indiens des plaines d’Amérique du Nord, les mythes Indhous, Africains. Si vous êtes persuadés que ce sont les grecs qui ont la paternité du récit du Cyclope Polyphème et d’Ulysse alors cette émission est faites pour vous. Quant à ceux qui en doute, ils découvriront pourquoi leur pensée critique peut-être récompensée.

Les voix du crépuscule reviennent aux fondement de notre humanité. L’origine de nos mythes serait-elle issue de notre très lointain passé ?

Dans l’émission du jeudi 11 janvier 2022, nous analyserons avec Julien d’Huy plusieurs mythes dont les histoires se ressemblent alors qu’ils proviennent de zones géographiques très éloignées. Julien d’Huy nous expliquera sa méthode d’analyse qui lui permet d’étudier la parenté des récits.

Julien d’Huy est un chercheur à l’Institut des Mondes Africains qui a écrit récemment un ouvrage, intitulé : Cosmogonies : la préhistoire des mythes, La Découverte, 2020