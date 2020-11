Dernier épisode de la série « Aubervilliers , mémoires de confinement » . Nous revenons sur les mois de mars et avril 2020 , nous échangeons avec Manon et Sandy. il est question de vivre ensemble, de culture et de la démarche de l’association « la pépinière ». ce programme est soutenu par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires. Un grand merci à Nathalie Incorvaïa.