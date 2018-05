« Au p’tit bonhneur la fac », l’émission des étudiants de Paris 1

Nouvelle session d’atelier avec Radio Campus Paris et l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

De Janvier à Avril, 10 étudiants ont participé au tour des facs de Radio Campus Paris.

Avec le printemps, ils avaient envie de vous parler du bonheur étudiant.. « Au p’tit bonhneur la fac » c’est votre émission !

Marie, Malika et Aymeric reçoivent Rémy Pawin, professeur d’Histoire contemporaine agrégé de Paris 1 et Mariam Banouni.. Etudiante et service civique auprès de l’association « La Fabrique de Spinoza »

Coté chronique, Perrine se pose la question : « C’est quoi le bonheur ? », Anahita a préféré nous raconter ses galères d’étudiante. Solène de son coté s’intéresse à ce que l’on retrouve dans les assiettes estudiantines.

Être étudiant, ce n’est pas qu’un statut.. Certains sont également parent, Lucille a rencontré une jeune maman qui poursuit ses études D’autres sont obligé de travailler en parallèle de leurs études.. Charlène dresse le portrait de trois étudiants qui travaillent dans un supermarché.

Une émission réalisée par Lucille et Perrine.

Présentation : Marie Bauduin / Co-Interview : Aymeric Bossy – Malika Danican / Reportage : Charlène Fudaly / Chroniques :Anahita – Lucille Pelletier – Perrine Val – Solène Floquet / Réalisation : Lucille – Perrine Val