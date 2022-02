AU FEMININ LE SINGULIER L’EMPORTE AVEC ALIX DE ZERO WASTE 3.2.2022 A 18H

AU FEMININ LE SINGULIER L’EMPORTE

PAR ADALYEN DE PARTICULE

Invitée : ALIX de l’association Zéro waste

DIFFUSION 03 FEVRIER 2022, 18H

MUSIQUE apportée par Alix :

More than material, Roseaux and Aloe Blacc,

Ella Elle l’a, France Gall

Dans cette émission, une invitée, Alix, qui nous parle des règles sous plusieurs angles : à travers son engagement dans l’association Zéro waste, son combat pour la cause écologique étant un combat de tous les gestes, celui de jeter étant le plus à proscrire. Elle nous convainc ici de l’adoption de protections périodiques non jetables, à terme économiques.

Nous menons ensemble une étude gentiment critique et presque comparative d’une pochette de lutte contre la précarité menstruelle distribuée par la Maison des Initiatives Etudiantes, MIE et la Ville de Paris, sous un angle écologique, initiative que nous saluons !

Le flux instinctif libre c’est quoi ? Rien à voir avec Cuba… Alix nous dit tout ! Deviendra-t-elle elle aussi une mentaliste menstruelle ?

Les règles, au fait, au départ, c’est pour quoi faire ?

Des règles comme système d’expulsion et de nettoyage, si, si !

La force du psychisme sur les règles, trois histoires édifiantes, avec ou sang…. hahaha.

Le déni de grossesse : et les règles revinrent tous les mois, neuf fois…

L’expérience de maman allaitante d’Alix, l’éloignement des naissances, encore des expériences et des explications d’Alix sur les menstruations qui changent et s’adaptent dans ces moments-là. aussi.

Règles et contraception : pilule, puis marre des hormones : l’observation de la glaire cervicale, et la symptothermie, un peu risquée parfois ; alors pose d’un stérilet en cuivre qui est spermicide. Ce dispositif intra utérin, DIU (mais ce n’est pas un DIY ! A faire poser en cabinet !), stérilet sans hormones planté (ça fait pas mal !) dans les parois de l’utérus, en raison du côté spermicide de ce métal (c’est l’autre effet pschitt !). Inconvénient, les pertes en sang augmentent suite à la légère inflammation due à l’implantation de ce stérilet sur les parois de l’utérus.

… et… si un jour on parlait de la contraception masculine ! Un jour !

Le mot de la fin d’Alix : vive les ragnagnas !

Celui d’Adalyen : vive la liberté ! ET MERCI, MERCI A ALIX, EMMANUEL et NICOLAS !