Atonalité Café – Hors Série Découverte

Hors-série de la future émission Atonalité café, ce podcast « made in confinement » reprend quelques événements ayant eu lieu au sein du pôle création du Conservatoire à Rayonnement Régional du 93, histoire de vous donner l’eau à la bouche avant notre arrivée sur Radio Campus Paris en 2020-2021…

Au programme, un extrait d’EP « music for sleep », une pièce électroacoustique avec de l’eau, une composition instrumentale en hommage au compositeur américain Tom Johnson et deux improvisations : une purement instrumentale et une aux machines et instruments.

Belle écoute