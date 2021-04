JavaScript is required.

Dans cet épisode d’Atonalité Café, nous croisons les parcours de deux personnalités inspirantes du monde de la musique de création !

On a eu l’immense honneur de recevoir dans les studios de Radio Campus Paris Anne Montaron, présentatrice des émissions À l’improviste et Création Mondiale sur France Musique. Elle nous raconte son parcours, ses débuts, ses rencontres…

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, on a eu l’honneur tout aussi immense de rencontrer l’improvisatrice, contrebassiste, violoncelliste, compositrice aussi parfois, Félicie Bazelaire, qui va nous parler entre autres de cassage de codes (et ouais).