Ateliers de création sonore !

Le 3 mars, une vague pop déferle sur le Hasard Ludique. Dans le sillon de Tourtoisie Music, 4 artistes qui font les beaux jours de la nouvelle vague pop française. Voix élégantes, musique raffinée saupoudré d’accents électro, les quatre pépites de la soirée vont faire chavirer votre cœur.

█ ▬▬▬▬▬▬ CONCOURS ▬▬▬▬▬▬█

Radio Campus Paris vous fait gagner vos places. Pour tenter votre chance, envoyez un message à concours@radiocampusparis.org

█▬▬▬▬▬▬ PROGRAMMATION ▬▬▬▬▬▬█

► Alice et Moi

Une fille à casquette, un oeil sur une main et des mélodies sucrées qui collent au coeur : voilà la recette imparable d’Alice et Moi. Sur des sons pop-électro, la sensuelle Alice multiplie les supplications égo-romantiques, passant du « Aime moi » au « Filme moi » en rêvant soirées, amour et solitude aussi parfois.

Un an de collaboration menée par la chanteuse afin de donner à voir l’histoire d’Alice et d’un mystérieux « moi », à la fois personnel et universel, créant une relation avec toute personne désirant entrer dans la danse, dessiner un œil sur sa main et voir le monde avec un peu de Alice dedans.

♦ https://soundcloud.com/ aliceetmoi

► BUVETTE (Dj set)

Buvette a commencé sa carrière de dj en 2009 au Lynx Bar de Leysin et il est toujours là pour accompagner l’auditeur dans sa quête de bonheur, qu’elle serve à trouver l’âme sœur, sortir fumer ce qu’on veut ou perdre du poids les yeux rêveurs.

Les request ne sont acceptées que si demandées en alexandrins ou échangées contre des choses qui font sourire pour un rien. »

Ses morceaux sont des portes ouvertes entre le secret et le collectif, le passé et le présent. Des constructions subtiles et principalement rythmiques. Celles d’un batteur qui déploie des structures surprenantes évoquant des géométries chromatiques aux formes psychédéliques. Ses textes dessinent une succession de tableaux, paysages et situations à vivre, tels des rêves récurrents, élastiques à l’infini.

♦ https://soundcloud.com/ buvette

► Grand Soleil

Deux Frères, amateurs de Techno et de bonne dance anglaise, bercés à la Sega et au ciné franchouillard, décident de se réunir pour former Grand Soleil. Quand le grand frère fait le mur pour aller mixer en Rave Party, le petit bricole des instrus hip-hop avec le clavier de leur maman. A chacun son projet solo. Mais c’est lorsqu’ils décident de se réunir que la magie opère. Les intentions sont franches. Les émotions entre aurore et crépuscule. Entre un soleil de plomb et une éclaircie qui donne espoir pour un résultat plein de chaleur mais teinté de nostalgie. Grand Soleil est né. « This is a good day » leur EP aussi.

♦ https://soundcloud.com/ grand-soleil

► Lockhart

Reste avec moi sur la plage, offre-moi des coquillages…»… Outre le fait d’avoir tous les ingrédients d’un tube balnéaire pour un été finissant, ce « Femme Fantôme », en duo avec Fishbach, donne un bon aperçu de la musique de Nicolas Lockhart, musicien et producteur polyvalent de la scène parisienne, quand il officie en solo : nostalgie 80’s clairement assumée, romantisme un brin désabusé et rythmiques aux intentions explicites. De quoi enterrer l’été sur le dance floor, sans amertume.

♦ https://soundcloud.com/ lockhartlockhart

♦ Crédits affiche • Céline Jouandet

https://www.instagram.com/ celinejouandet_graphicdesig n/

█▬▬▬▬▬▬ BILLETTERIE ▬▬▬▬▬▬█

Prévente : 11€

Sur place : 14 €

Réserver : http://bit.ly/2nc0JQX

█▬▬▬▬▬▬ INFOS PRATIQUES ▬▬▬▬▬▬█

★ LE HASARD LUDIQUE

128 Avenue de Saint Ouen

75018 Paris

► Accès

Ⓜ METRO 13 : Porte de Saint Ouen / Guy Moquet

Ⓑ Bus 81: Navier

Ⓥ Vélib : Rue Jacques Kellner

█▬▬▬▬▬▬ LE BISTROT DU HASARD LUDIQUE ▬▬▬▬▬▬█

La cantine créative du Hasard Ludique vous accueille du mardi au dimanche de 12h à minuit