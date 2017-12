Assiette de fête bonne pour la planète // 20.12.17

Et si en ces fêtes de fin d’année, vous décidiez de mettre votre assiette au régime « low carb » ? Et si vous lui faisiez faire un petit régime sans carbone, une petite disette à visée écologique ?

Mais un Réveillon zéro carbone n’est pas chose facile ! Entre le foie gras, le saumon fumé de Norvège, les haricots verts du Kenya, les asperges du Pérou, ou encore la Bûche de Noël au fruit exotique, le dîner pourrait frôler le bilan carbone d’un Paris-Nouméa !

Mais pas de panique, nous avons dégotter un chef cuisinier qui en connaît un rayon sur l’assiette bonne pour la planète !

En effet, cuisinier depuis 1995 dans le restaurant l’Epi Dupin dans le 6ème arrondissement de Paris.

Cuisiner des légumes de saisons, du poisson issu de pêche durable, récupérer les huiles usagées, trier les biodéchets et même utiliser une électricité produite par des énergies renouvelable, sa démarche globale en fait un des pionniers de la cuisine durable.

Toutefois, il reste un cuisinier gourmand, soucieux de régaler ses convives !

Alors, en route rue Dupin pour une petite mise en bouche de cuisine responsable, pour que le Réveillon soit aussi sympa pour les papilles que pour le climat !

François Pasteau est chef de

– L’Epi Dupin (Restaurant) =>Page Facebook de l’Epi Dupin

– L’Epi Malin (Take-away Slow Food) => Page Facebook

Il est aussi l’auteur de Manger et Cuisinier Eco-responsable aux Edition Hachette Cuisine