Art’cousmatique #7 Lila Poppins / 19.03.18

Dans Art’cousmatique, on vous dresse une fois par mois le portrait sonore d’un jeune artiste dans son lieu de prédilection.

Ce mois-ci, on vous emmène à la rencontre de Lila Poppins, experte en découpage / collage ou, pour le dire autrement, une paper artist. Elle travaille le papier sous toutes ses formes et lui donne parfois vie dans des films d’animation et livres pop-up. On la retrouve dans son atelier à Ménilmontant, dans le 20e arrondissement de Paris.

Vous pouvez suivre l’actualité de Lila sur Tumblr ou Instagram.