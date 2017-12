Art’Cousmatique / #3 Les Entichés

Dans Art’cousmatique, on vous dresse une fois par mois le portrait sonore d’un jeune artiste dans son lieu de prédilection. Pour ce troisième épisode, on vous emmène à la Gare au Théâtre, ancienne halle de déchargement transformée en lieu de création pluridisciplinaire, à la rencontre de la jeune compagnie de Théâtre “Les Entichés”.

Créée en Juin 2013 par un collectif d’artistes issu du Studio de formation théâtrale de Vitry-sur-Seine, la compagnie s’engage à ouvrir la culture pour tous et jouer dans les zones rurales, souvent oubliées du paysage français. Pour ces comédiens, le théâtre sert à divertir mais aussi à “questionner les gens, leur apporter autre chose…” En ce moment, “Les Entichés” sont en pleine préparation d’une pièce écrite par Millie Duyé, Le renard envieux qui me ronge le ventre. Les représentations se tiendront le 12 et 13 décembre à la Gare au Théâtre, à Vitry-sur-seine. Un spectacle à ne pas manquer !

Le collectif est basé à Saint Eloy de Gy, dans le Cher et non à Vitry sur Seine comme dit dans l’introduction de l’episode. Ils nous ont parlé de leur façon de travailler, de leur théâtre, de leur engagement en tant qu’artistes et de leurs deux prochains spectacles!