Art’cousmatique #17 Pauline Lecerf / 25.04.19

Dans Art’cousmatique, on vous dresse une fois par mois le portrait sonore d’un jeune artiste dans son lieu de prédilection.

Il ne fallait plus que ça : une interview dans les transports parisiens, entre Pont du Garigliano et Bréguet-Sabin. Pauline Lecerf, artiste « hors format » et fidèle Campusienne, nous emmène sur son trajet quotidien et nous introduit à son monde.

Retrouvez les actualités de Pauline sur son site et sa page Instagram. Elle expose du 27 avril au 22 mai au Salon de Montrouge. On se retrouve le 23 mai pour le premier d’un double épisode sur le collectif YEA.