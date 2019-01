Art’cousmatique #12 Lisa Curtis / 06.12.18

Dans Art’cousmatique, on vous dresse une fois par mois le portrait sonore d’un jeune artiste dans son lieu de prédilection.

Designer, directrice artistique, freelance – Lisa Curtis s’approprie les différentes formes artistiques et modes de travail à la manière des digital natives. Influencé par la publicité, les marques et la nourriture, elle crée son propre univers ludique et multicolore. Nous la rencontrons à Montreuil, dans le McDonald’s de la Mairie. Bonne dégustation auditive !

