AREA 93.9 // Festival des Idées

Pour sa quatrième édition, le Festival des Idées, organisé par l’Université Sorbonne Paris-Cité, nous a invité à « penser l’incroyable ». Radio Campus Paris, for d’une grande expertise en ce domaine, était chargé de clôturer le dernier jour du festival, centré autour du paranormal.

L’émission AREA93.9 a eu lieu de 19h à 22h au Point Éphémère.

En première partie d’émission, la rédaction de « La Matinale de 19h » a prévu 3 interventions différentes.

Renaud Evrard, maître de conférence à l’université de Lorraine et fondateur du CIRCEE a évoqué la para-psychologie.

Jacques Arnould, membre du GEIPAN, a présenté cet organisme et a répondu à toutes nos questions sur les OVNIs.

Enfin, le collectif supersaphique nous a parlé culture queer, mèmes, tarologie et astrologie.

Pour agrémenter ce mélange, des chroniques, des reportages, des musiques commentées, et des fausses émissions « spooky » !

Deuxième partie autour des cimetières parisiens avec un reportage dans la maison hantée de Guy, réalisé par Richard Louvancour et Gaspard Delaruelle. Interview de Jean-François, guide nécro-romantique dans les cimetières parisiens réalisée par Richard et Gaspard ( L’Atome de Savoir

Dans la dernière partie de cette émission spéciale, on vous parle théories conspirationnistes. Pourquoi y croit-on ? Se diffusent-elles plus rapidement ? Qu’est-ce qui fait une bonne théorie du complot ? Quelques questions et quelques réponses, en compagnie de Roman Bornstein, journaliste, expert pour la Fondation Jean-Jaurès et producteur pour France Culture du podcast Mécaniques du complotisme.

Autour de la table également, les meilleurs chroniqueurs de la rédaction de Radio Campus Paris : Lucie Brillanceau, Jacques Bouillié, Maxime Fassiotti et Ugolin Crépin-Leblond.

Coordination: André Sghinolfi, Christophe Da Cunha, Jules Benveniste

Responsable technique: Ugolin Crepin-Leblond