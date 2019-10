Après les études:Quentin, semi-amateur mais adulte // 21.10.2019

Une fois par mois, « Après les études » interroge celles et ceux qui viennent de quitter les bancs de l’école ou de la fac. Ils et elles sont entre deux âges et font leurs premiers pas dans le monde du travail. Ça ressemble à quoi, la vie d’adulte ?

« Dans ma démarche par rapport à mes projets, arrêter mes études, ça m’a adultifié. »

Quentin a commencé plein de formations différentes, il vient de finir une licence en humanités avec option journalisme. Maintenant, il se consacre à temps plein et sans avoir de scrupules à ses projets pour les professionnaliser. Il est journaliste au sein de l’association Culturé, fait du rap et organise des sessions de rap en streaming avec NDJR.

Réalisation : Adèle Cailleteau @AdeleClto