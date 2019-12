Après les études : Marie, prof et l’air de l’être // 18.11.2019

Une fois par mois, « Après les études » interroge celles et ceux qui viennent de quitter les bancs de l’école ou de la fac. Ils et elles sont entre deux âges et font leurs premiers pas dans le monde du travail. Ça ressemble à quoi, la vie d’adulte ?

« J’essayais de comprendre qui j’étais et quand je marche dans la rue, les gens commencent à me voir comme prof. »

Depuis le collège, Marie anime des groupes de jeunes et veut être prof. Après des études de lettres et une année d’enseignements en alternance, elle est prof dans un collège. En ayant à peine 10 ans de plus que ses élèves et des références communes, elle apprend à se vêtir de l’ethos du prof et à trouver sa place au sein de l’équipe pédagogique.

Le mois prochain, on continue l’exploration de cet entre-deux-mondes avec un nouveau témoignage.

Réalisation : Adèle Cailleteau @AdeleClto