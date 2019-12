Après les études : Awa, avocate en transition // 16.12.2019

Une fois par mois, « Après les études » interroge celles et ceux qui viennent de quitter les bancs de l’école ou de la fac. Ils et elles sont entre deux âges et font leurs premiers pas dans le monde du travail. Ça ressemble à quoi, la vie d’adulte ?

« Quand je candidate, je me retrouve encore à parler à mes futurs recruteurs comme si je cherchais un stage, alors qu’il y a une posture à adopter pour leur montrer que je suis potentiellement leur future collègue de travail.«

Originaire d’Afrique centrale, Awa est arrivée en région parisienne à 11 ans et y reste pour ses études. Après 7 années de droit, elle vient de finir sa formation à l’école du barreau de Paris. Depuis quelques mois, elle est à la recherche d’une collaboration en cabinet d’avocat. Awa évoque cette transition et nous parle aussi du racisme insidieux et plus particulièrement de la misogynoir de ce milieu. Un témoignage de plus, aux côtés de ceux rassemblés par le tumblr Paye ta robe d’avocate.

Le mois prochain, on continue l’exploration de cet entre-deux-mondes avec un nouveau témoignage.

Réalisation : Natty Sauvet