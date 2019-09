Après les études : Adèle, la découverte du monde pro // 23.9.2019

Une fois par mois, « Après les études » interroge celles et ceux qui viennent de quitter les bancs de l’école ou de la fac. Ils et elles sont entre deux âges et font leurs premiers pas dans le monde du travail. Ça ressemble à quoi, la vie d’adulte ?

« Les études, c’est déjà la vie. »

Adèle, c’est moi. Pour ce premier épisode, je vous parle de mon rapport (un peu difficile) à la fin des études et à l’entrée dans le monde professionnel. En six ans à la fac, je me suis souvent demandée à quoi ressemblerait ma vie une fois mes études terminées. Depuis trois mois, c’est chose faite. Je découvre les joies de la bureaucratie des adultes et j’essaie tant bien que mal d’entrer dans le monde professionnel à temps plein.

Mais surtout, je me rends compte que ma vie n’a pas radicalement changé. Quand j’étais encore étudiante, je me projetais dans un futur radicalement différent, potentiellement plus radieux. Maintenant que je j’y suis, je constate que c’était un peu naïf.

Le mois prochain, on continue l’exploration de cet entre-deux-mondes avec un autre témoignage.

Réalisation : Adèle Cailleteau @AdèleClto

Musique d’intro : Carlens Désir