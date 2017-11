Appel à projet pour le FNCME – TéléSorbonne

TELESORBONNE PRESENTE le

« Festival National du Court-Métrage Etudiant »

Le Festival National du Court-Métrage Étudiant est un événement, organisé depuis dix sept ans par l’association TéléSorbonne, qui a pour mission de promouvoir la création audiovisuelle étudiante. De cette envie de mettre en lumière les talents de demain, le

Festival s’est donné pour mission de :

– récompenser les meilleurs courts-métrages étudiants de l’année, de souligner leur originalité et leur diversité (documentaire, fiction, animation…).

– d’établir un dialogue entre les réalisateurs et le public, en donnant à chacun la parole afin d’échanger autour des films vus.

– d’offrir la possibilité aux réalisateurs de rencontrer d’autres jeunes cinéastes dans leur cas, mais aussi d’être au contact d’un jury composé d’acteurs issus de l’ensemble de la production cinématographique

Pour sa dix-septième année, le festival se déroulera le 4,5 et 6 avril 2018 !

Le public sélectionnera lors des deux premières soirées ses films préférés. Les heureux élus seront ensuite projetés le 6 avril, devant le jury professionnel et le jury étudiant.

L’entrée du festival est libre et gratuite. Les éditions précédentes, les deux soirées ont regroupé en moyenne entre cent et cent cinquante, et plus de deux cents pour la soirée de clôture. Un large public assiste aux projections du festival, regroupant des spectateurs d’âges et de milieux différents. Par l’entreprise du Prix du public, les spectateurs sont invités à jouer un rôle important dans l’issue du festival.

Un comité de sélection composé de membres de TéléSorbonne est en charge d’effectuer la sélection officielle. Les participants dont les films auront été retenus en seront informés par téléphone ou par mail. Cette sélection sera également publiée dans la rubrique ‘festival’ du site www.telesorbonne.com

Quatre prix seront décernés lors de la soirée de clôture :

– Le grand prix du jury

– Une mention spéciale du jury professionnel

– Le prix du jury étudiant

– Le prix du public

Les gagnants se verront remettre un trophée et recevront un bon de 500 euros de location de matériel chez Cosmik Video ainsi que de nombreux autres prix.

Et si vous voulez y participer et partager vos talents cinématographiques avec le reste du monde, vous avez jusqu’au 02 février pour envoyer votre candidature !

Pour participer il est nécessaire de répondre aux conditions suivantes :

-Le réalisateur du film doit être/ou était étudiant dans une université/lycée en France au moment du tournage du film (valable pour tous les réalisateurs en cas de co-réalisation).

-Les films doivent avoir être réalisés après le 1er janvier 2017 (ou le tournage doit s’être achevé après cette date).

-Les films doivent durer au maximum 26 minutes (génériques compris).

-Les films doivent appartenir aux réalisateurs et à eux seuls, bénéficiant donc de tous les droits sur ceux-ci.

-Les films doivent être en langue française ou sous-titré en français

-Les réalisateurs, comédiens et techniciens ne doivent pas être membres de l’association TéléSorbonne.

Enfin, venez inscrire votre film :

1) Inscrire son film en ligne sur la plateforme d’inscription aux festivals de l’Agence du Court Métrage : http://www.filmfestplatform.com

2) Une fois l’inscription effectuée, les réalisateurs devront également envoyer une photocopie de leur carte étudiante ET une photocopie d’une pièce d’identité à l’adresse mail festival@telesorbonne.com