APPARENCES – Le Sommet de la Tour // 29.01.18

Apparences est une émission de témoignages. À chaque épisode, Camille Le Bret et son équipe partent à la rencontre d’un nouveau témoin afin qu’il nous raconte une histoire “étrange” qu’il a vécu, récemment ou non, et qui a bouleversé sa vie.

Dans cette nouvelle émission, nous allons entendre l’histoire de Samir qui travaille à la Tour Eiffel depuis quelques mois. Il a été accepté dans un groupe qui se réunit régulièrement au sommet, dans le but d’obtenir une vie meilleure.

« Dès que j’ai commencé il y avait un truc chelou. Les gens super froids, genre blasés, genre robots… »

LUNDI 29 JANVIER 2018 à 18h.