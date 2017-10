Camille Le Bret et son équipe continuent d’explorer nos histoires étranges. Cette fois-ci, elle est partie à la rencontre de Christophe, un passionné de science-fiction en manque d’inspiration. Et si la réalité rattrapait parfois sa fiction ?

« Je cherche pas à faire de la pub pour quoi que ce soit, et vous allez probablement pas me croire… mais ça va me faire du bien d’en parler je pense… ».

Cette émission sera diffusée le lundi 6 Novembre à 18h.