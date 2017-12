APPARENCES – Les Bois de l’Inde // 04.12.17

Nous avons tous vécu des moments inoubliables, fantastiques, fait des rencontres absurdes ou improbables. Mais dans Apparences, les histoires, celles de nos témoins, ont quelque chose de particulier : un détail, un lieu, une rencontre.

Pour cette nouvelle émission, Camille a rencontré Pauline, une jeune femme épanouie jusqu’au jour où elle a tout plaqué pour l’Inde. Pauline c’est un peu le cliché de la Parisienne qui fait un burn-out. Partir, loin pour mieux revenir. Mais quand on évoque l’Inde, on parle forcément du cliché mystique qui l’accompagne. Pauline et L’Inde, ce sont deux clichés qui se rencontrent pour mieux s’apprivoiser.

« J’ai jamais autant pleuré de ma vie. J’ai pas pleuré pour ce type, mais j’ai pleuré pour moi, pour la vie de merde que je menais… »