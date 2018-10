37°2 / Antoine, marchand de livres

Quelle est la différence entre un livre et un légume ?

Combien de livres peut-on mettre dans un carton à banane ?

Est-ce que Jean d’Ormesson est un haricot vert ?

Antoine, bouquiniste sur le marché, nous parle de son rapport aux livres, de son métier, de ses client·e·s. Au milieu des halles de Malakoff, son étale est un repère où se croisent les amoureux·ses des mots. On y passe, on y traine, on fouille dans l’espoir de dénicher une pépite, et on repart souvent avec un livre qu’on ne cherchait pas.

Avec sa vieille veste en jean, sa clope toujours rivée au bec et son rire rocailleux, Antoine est un pilier du marché où il travaille trois jours par semaine depuis 25 ans. Il connaît tout le monde ici, il est un baromètre de la ville et de ses changements. Il aime à dire qu’il est surtout un marchand, mais il est aussi un passeur, qui observe amusé la grande circulation des livres, entre ceux qu’on cherche toujours, ceux dont personne ne veut, ceux qu’on sauve de l’oubli, et ceux qui rappellent aux lecteur·ice·s de vieux souvenirs.