Antik Actus / Ragnarok podcast

Voici enfin le podcast tant attendu de la première chronique Antik Actus ! On vous propose de partir en terres scandinaves pour comprendre la Ragnarok, la fin du monde dans la mythologie nordique ! Si vous avez déjà vu Thor 3, tant mieux ! Sinon, on vous incite à jeter un coup d’oeil à ce Marvel. Mais revenons à Antik Actus. Un vendredi par mois, nous vous racontons une petite histoire sur l’Antiquité en lien avec l’actualité. C’est l’occasion de voyager dans le temps et l’espace. S’instruire en s’amusant, tel est notre adage car rien n’est plus stimulant que d’apprendre en rigolant !