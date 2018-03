Antik Actus / Fashion Week

Il est l’heure de la Fashion Week ! Si les Anciens ne célébraient pas cet évènement si populaire aujourd’hui, ils n’en sont pas moins de grands amateurs et des créateurs de mode ! Us et coutumes vestimentaires et cosmétiques grecs et égyptiens sont à l’ordre du jour : robes, fibules et sandales, tout est là et leurs sens cachent bien des secrets. Des inspirations des créateurs modernes aux particularités vestimentaires grecques antiques, montez avec nous sur le podium de l’espace-temps.