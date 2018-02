Vous pensez être les plus grands fêtards du monde ? Faux ! Les Anciens sont pires que vous ! Cet évènement qui inaugure l’année est lourd de symbolique. Des rites de la vie en communauté qui nous ont laissé un héritage apprécié de tous. Découvrez les origines du Nouvel An de la Mésopotamie et de la Rome antique avec Antik Actus !