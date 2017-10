Antik Actus/ Crassus et les Parthes

9 juin 53 av.J-C, Carrhes, en Turquie actuelle : le plus grand désastre romain. Menée par L. Crassus, l’armée romaine est battue à plates coutures par les Parthes. Ils y perdront même les enseignes, symboles de la toute-puissance romaine. Une humiliation sans limites d’autant que le destin réservé à L. Crassus, ancien consul, est quelque peu déroutant. Découvrez avec humour et simplicité la mort de Crassus et les Parthes, ceux qui firent trembler Rome pendant des décennies. C’est vendredi 17 novembre à 18h55 avec Antik Actus sur Radiocampusparis !