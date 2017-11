TROPICAL CLUB : ANDY GOES CRAZY #01 // 18.11.17

Chers auditeurs, Le Tropical Club n’a pas réussi à être au complet pour cette émission ! On s’en fout, on s’est bastonnés et on va vous bastonner les oreilles avec une playlist de warm up parfaite, ciselée, au cordeau.



À la suite d’une longue série de mauvaises décisions, qui ont sans doute démarrées depuis que vous avez décidé d’écouter cette émission, George a décidé de partir avec comme paquetage une brique de lait de coco en planeur pour essayer d’aller un peu plus loin que la paradisiaque plage du Tropical Club.

Du coup on s’est retrouvés bien embêtés, mais comme on est pros, on assure le show. The show must go on.

Andy, moitié endeuillée du duo, accompagné de Xavier le plagiste, ont ramené leur sélection la plus tropicale, la plus festive, pour vous envoyer un podcast de grande qualité. Vous allez groover, vous allez être bien.

George. On pense à toi.

Tracklist: