Amplitudes : Trip-hop // 13.01.22

On se lance dans cette nouvelle année de grâce (ou pas) 2022 avec un genre musical qui nous chatouille depuis longtemps mais pour lequel on était frileux, par peur de ne pas lui rendre hommage comme il le mérite. Mais faut savoir oser, donc mettons les pieds dans le trip-hop jusqu’aux genoux et laissons nos approximations habituelles s’effacer derrière tout l’Amour que l’on porte à ce rejeton des sound systems et de la scène bristolienne. De ses incontournables piliers aux innombrables jeunes pousses qui ont continué à creuser le sillon de cette musique, du dub et de la house au downtempo et au breakbeat, de la paranoïa à la sensualité, de l’élévation à l’engagement ; accompagnez-nous pour ce voyage clair-obscur, miroir de refoulements.

Bonne écoute.

Tracklist :

Portishead – Biscuit (Dummy, 1994)

The Wild Bunch – The Look of Love (Friends and Countrymen, 1988)

Archive – Londinium (Londinium, 1996)

Tricky – Makes Me Wanna Die (Pre-Millenium Tension, 1996)

Horace Andy – Money Money (Dance Hall Style, 1982)

Chinese Man feat. Bionic Man Sound – Washington Square (The Bunni Groove EP, 2006)

Nujabes – Beat Laments the World (Metaphorical Music, 2003)

Nusrat Fateh Ali Khan – Musst Musst (Massive Attack Remix) (Musst Musst, 1990)

The Chemical Brothers – Alive Alone (Exit Planet Dust, 1995)

DJ Shadow – Building Steam With a Grain of Salt (Endtroducing….., 1996)

Smith & Mighty – Anyone (Mellow Mix) (Anyone (Remix) / Dark House, 1988)

Kosheen – I Want It All (Resist, 2001)

Massive Attack feat. Ghostpoet – Come Near Me (The Spoils, 2016)

Morcheeba – Blood Like Lemonade (Blood Like Lemonade, 2010)

Photo : Neneh Cherry, Kim Hiorthoy (2012)