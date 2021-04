Amplitudes : Transhumanisme // 25.03.21

Après avoir exploré les connexions naturelles entre l’électricité et les musiques électroniques que nous aimons tant, nous avons décidé de repousser les limites de nos interrogations et de nos réflexions philosophiques (et on s’en excuse d’avance (pas vraiment en fait)) en abordant le thème du transhumanisme, et son corollaire de l’intelligence artificielle. On en profite donc pour avoir de longues discussions sur les liens entre les artistes et leurs machines, sur les traductions créatives et sonores de ces relations, et on n’hésite bien sûr pas à broder sur un sujet passionnant et à donner nos avis qui n’intéressent potentiellement personne.

On a même joué involontairement nos rôles à fond, augmentant artificiellement en post-production la vitesse de nos reprises de parole de 10 % parce qu’on n’a aucun sens du timing et de l’anticipation. En bonus, le piratage du micro-casque de Thomas par un Puppet Master du pauvre, une sombre histoire de civet de lapin, et une démonstration hallucinante de l’effet Doppler.

Bonne écoute.



Tracklist :

Kenji Kawai – Making of Cyborg (Ghost in the Shell (Original Soundtrack), 1995)

Dopplereffekt – Sterilization (Gesamtkunstwerk, 1999)

Kraftwerk – Die Mensch · Maschine (Die Mensch·Maschine, 1978, Remaster 2009)

Broken Note – Machine Dreams (Exit the Void, 2019)

Christoph de Babalon – What You Call a Life (If You’re Into It, I’m Out of It, 1997, Remaster 2018)

Alva Noto – Xerrox Isola (Xerrox Vol.3, 2015)

Holly Herndon – Frontier (Proto, 2019)

Amnesia Scanner feat. Oracle – AS Spectacult (Another Life, 2018)

Soap&Skin – Turbine Womb (Lovetune for Vacuum, 2009)

Emptyset – Bloom (Blossoms, 2019)

Daniel M Karlsson – I Set You (Expanding and Overwriting, 2017)

Daft Punk – Alive (Homework, 1996)

Carl Stone – The Jugged Hare (Stolen Car, 2020)

Hecq – III (Mare Nostrum, 2015)

Photo : Ghost in the Shell, Mamoru Oshii (1995)