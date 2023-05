Amplitudes : Titres qui ne veulent rien dire // 04.05.23

On est un peu benêts chez Amplitudes, du coup on s’est dit qu’on allait mettre en avant un sujet à la hauteur de nos quelques neurones survivant dans une matière grise en impesanteur : les titres de pistes qui n’ont aucun sens. Enfin, d’après nous, parce qu’évidemment, les artistes à leurs origines ont forcément des raisons plus ou moins obscures de nommer des morceaux de cette façon ; mais à notre niveau, on se contentera de les prononcer comme ils s’éternuent. Beaucoup d’IDM du coup, cependant le genre n’a pas le monopole du charabia, donc vraiment pas que ça au final.

Bonne écoute.

Tracklist :

Richard Devine – Rusx Fee (Asect:Dsect, 2003)

Legiac – Gliese581c (The Faex Has Decimated, 2015)

⣎⡇ꉺლ༽இ•̛)ྀ◞ ༎ຶ ༽ৣৢ؞ৢ؞ؖ ꉺლ – ੂ࿃ूੂළඕั✧✧ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ɵੂ≢࿃ूੂ೧ູఠీੂ ඊູཀ ꐑ(ʅ͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡(ƟӨ)ʃ͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡ (ʅ​͡​͡​͡​͡​͡​͡​͡​͡​͡​͡​͡​(​Ɵ​Ө​)​ʃ​͡​͡​͡​͡​͡​͡​͡​͡​͡​͡ ꐑ​ (​ཀ ඊູ ఠ​ీ​ੂ​೧​ູ​࿃​ू​ੂ​✧​ළ​ඕ​ั​࿃​ू​ੂ​࿃​ू​ੂ​ੂ​࿃​ू​ੂ​ළ​ඕ​ั​✧​ı​̴​̴​̡ ̡​̡​͡​|​̲​̲​̲​͡ ̲​̲​̲​͡​͡​π​̲​̲​͡​͡ ɵ​ੂ​≢​࿃​ू​ੂ​೧​ູ​ఠ​ీ​ੂ ඊ​ູ​ཀ ꐑ​(​ʅ​͡​͡​͡​͡​͡​͡​͡​͡​͡​͡​͡​(​Ɵ​Ө​)​ʃ​͡​͡​͡​͡​͡​͡​͡​͡​͡​͡, 2019)

Alva Noto & Ryuichi Sakamoto – Trioon I (Vrioon, 2002)

Grischa Lichtenberger – 0319 06 FUENF b Sh (Thinking From the Future) (re: phgrp (Reworking »Consequences« by Philipp Gropper’s Philm), 2019)

ttttttttttttttttttttt – ttttttt (ttttttttttttttttttttt, 2008)

Oberman Knocks – Knamleck Forms Gumsun Dack Gumsun (Conder-Rhyptic, 2022)

Second Woman – 100407jd7 (Second Woman, 2016)

Aphex Twin – Cock/ver10 (Drukqs, 2001)

SHXCXCHCXSH – SsSs (SsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSs, 2016)

Material Object – x6x (Telepath, 2023)

T.e.s.o. – Ghdjsk85394-003 (No.3 Obliate, 2015)

Iuengliss – AEFIresqd004 (Blank Matter, 2011)

Plastre – 5-HT2A (Fatigue de la Lumière, 2022)

Vladislav Delay – Rakkn (Rakka II, 2021)

Le Berger – sfojg=owfE (Music for Guitar & Patience, 2015)

Photo : La Pierre de Rosette, image corrigée, Hans Hillewaert (2007)