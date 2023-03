Amplitudes : Titres d’ouverture // 09.03.23

On leur prête souvent moins d’attention qu’ils ne le méritent, mais les morceaux ouvrant une œuvre musicale sont centraux dans la manière de les aborder dans leur ensemble. Donnant bien évidemment le la sur la durée d’une séance d’écoute et ce qui va en découler en terme d’imagination et d’attente, Amplitudes va aussi essayer de brasser les originalités de cette place importante dans une tracklist, pour plein de raisons de plus ou moins bonne foi.

Bonne écoute.

Tracklist :

Richard Devine – Microscopium Recurse (Sort\Lave, 2018)

Phutureprimitive – Cryogenic Dreams (Kinetik, 2011)

Carbon Based Lifeforms – Abiogenesis (World of Sleepers, 2006)

M-Seven – Electronic Flip (Activate, 2003)

Etapp Kyle – Lotos (Prologue Portefeuille 3, 2014)

Superpoze – Opening (Opening, 2015)

Hania Rani – Leaving (Leaving Home, 2020)

Dominik Eulberg – Eintagsfliege (Mannigfaltig, 2019)

Mark Fell & Gábor Lázár – Track 1 (The Neurobiology of Moral Decision Making, 2015)

Squarepusher – Coopers World (Hard Normal Daddy, 1997)

Lawrence English – The Liquid Casket (Wilderness of Mirrors, 2014)

Yom – Ramses (Le Silence de l’exode, 2014)

Current Value – Focus Point (Platinum Scatter, 2022)

Cocteau Twins – Cherry-coloured Funk (Heaven or Las Vegas, 1990)

William Basinski – El Camino Real (El Camino Real, 2007)

