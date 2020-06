Amplitudes : Tim Hecker // 04.06.20

Il était temps que l’équipe d’Amplitudes consacre enfin une tranche à Tim Hecker. Ceux qui s’épanouissent dans le monde de l’ambient un peu tangent auront forcément croisé ce patronyme lors de leurs expéditions en territoires inconnus, et nous voulions rendre hommage à ce musicien qui aura grandement influencé des courants d’artistes électroniques nés de la génération concomitante à l’avènement d’internet.

Culture du paradoxe, fascination du déclin, conséquences de l’isolation et observation altérée du temps se traduisent dans une musique composée de mosaïques digitales souvent brutales qui exacerbent contre-intuitivement leurs origines fondamentalement organiques. On y devine l’objectif à peine dissimulé de transcender ce qu’on pense connaître depuis toujours pour le redécouvrir entièrement. L’excitation du voyage associée au confort de la familiarité. Des océans bouillonnant d’une violence profonde s’inscrivent ici avec une beauté évidente et bouleversante dans les saillies instables qu’ils habitent et qu’on empreinte dans un besoin instinctif d’exotisme. On espère vous transmettre notre passion pour cette musique unique à travers une liste de lecture qui tente de condenser en deux heures l’héritage d’un artiste visionnaire, intemporel et essentiel.

Bonne écoute à vous.

Tracklist :

Tim Hecker – Ghost Writing (Part 1) (Haunt Me, Haunt Me Do It Again, 2001)

Tim Hecker – Offshore (Trade Winds, White Noise, 2002)

Tim Hecker – Spectral (Radio Amor, 2003)

Tim Hecker – Balkanize-You (Mirages, 2004)

Tim Hecker – Pareidolia (-, 2006)

Tim Hecker – Chimeras (Harmony in Ultraviolet, 2006)

Tim Hecker – Currents of Electrostasy / Where Shadows Make Shadows / 200 Years Ago (An Imaginary Country, 2009)

Tim Hecker – Hatred of Music: I – II (Ravedeath, 1972, 2011)

Tim Hecker – Amps, Drugs, Mellotron (Adult Swim Singles Program 2014, 2014)

Tim Hecker – Across to Anoyo (Konoyo, 2018)