Amplitudes : Temps // 03.12.20

Le temps a ses codes : inarrêtable, universel et, d’une certaine manière, impitoyable. Pourtant, des artisans jouent avec ces codes et les interrogent ou les bousculent, dans une démarche humble pour cette colonne vertébrale invisible de toutes les existences qui furent, sont et seront jusqu’à la fin, bien nommée, des temps. Son écoulement incessant devient parfois fracturé, d’autres fois étiré ou compressé, mais dans tous les cas contemplé dans une fascination à peine dissimulée pour ses représentations, sa mesure, mais également ses conséquences imaginaires et imaginées, aux teintes radieuses et aux reflets funestes. Amplitudes a donc tenté, malgré les contraintes temporelles, de faire un tour restreint mais varié de ces vastes questions, avec un œil là aussi fasciné pour une constante que certaines franges musicales semblent bien rendre flexible.

Bonne écoute.

Tracklist :

Fennesz – A Year in a Minute

Monolake – Infinite Snow

Savvas Ysatis & Taylor Deupree – Like Ice on a Summer’s Day

Surachai – Casts of Broken Timelines

hyDrone – Chronotaraxis

Yves Tumor – Limerence

Mitchell Akiyama – Tied to the Mast

36 – Forever

MJ Lallo – Singing in the Lightyears

Gorillaz – Tomorrow Comes Today

Near the Parenthesis – The Are No Waves

Steve Hauschildt – Time We Have

Fabio Orsi & Pimmon – Just One More

Daniel McCagh – Epoch I

The Caretaker – Synapse Retrogenesis

Photo : pochette de Music from Braid, bande-son du jeu vidéo Braid créé par Jonathan Blow (2009)