Amplitudes : Température // 19.11.20

Les derniers râles tempérés d’un été en demi-teinte sont en train de se dissoudre dans la morosité et la grisaille ambiantes. On a donc voulu prolonger un peu l’inertie automnale, puis y succomber, en sélectionnant deux heures de sons orbitant autour du thème de la température et de ses corollaires. Le chaud et le froid, évidemment, mais aussi les changements d’état, les climats vigoureux, voire la couleur du son qui n’est que le vecteur de brasiers bruitistes qui écorchent les pavillons ou de prods cliniques qui fouettent la peau comme la grêle. La fièvre du jeudi soir en 13 chapitres impitoyables et complexes, culminant dans un final scandaleux aux airs d’éloge de l’escroquerie, afin de passer sous silence notre manque d’anticipation.

Bonne écoute.

Tracklist :

Ben Frost – Threshold of Faith

Ben Rath – Boiling Point

Conjoint – Ice Tango

Vir Unis & Saul Stokes – Stroboscopic

Lakker – Tundra

Pauline Anna Strom – Virgin Ice

Shima33 – Expression E: The Inevitable Heat-Death of the Universe, in C Minor

Netherworld – Aurora Performs Its Last Show

Rainforest Spiritual Enslavement – Watery Grave

Eric Holm – Kvastinden

Franck Vigroux – Cygnus X-1

Biosphere – Poa Alpina

Luperci – IV