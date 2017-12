Amplitudes : Techno-indus // 07.12.17

Comme on avait globalement la flemme de préparer un truc chiadé, on s’est qu’un petit 2h de techno-indus des familles pourrait tout à fait convenir à cette torpeur humide du début de mois de Décembre et à la lente agonie qui vient ankyloser les membres à l’idée de devoir bosser encore deux semaines avant de pouvoir aller se pinter la gueule avec le tonton alcoolique qu’on voit une fois par an. Alors voilà, deux heures de kicks et de snares, deux heures de bas du front et mâchoires carrées, deux heures 100% drug-free mais dancefloor-compatible, ça reste finalement assez rare chez Amplitudes pour être signalé.

Tracklist :

Ontal – Foray

Violetshaped – Out of Any Symmetry

Positive Centre – Back to Steaming

UVB76 – Thorn

Orphx – Periphery

CW/A – Rainer Has No Shadow

Restive Plaggona – Escape From Exile

Zamilska – Quarrel

Lussuria – Venus in Retrograde

Mogano – Sycomore

Kerridge – Scare Tactics

Grey Branches – Rushed Corrosion

Stromboli – Haunted

OAKE – Jardin d’Evasion

AnD – Narcissism

Eric Holm – Måtinden

(edit de la rédaction : Lussuria n’est pas italienne. Ni même italien. Il est un monsieur, relativement américain. Toutes nos excuses à lui, sa famille, et son chat.)