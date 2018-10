Amplitudes : Synthétiseurs modulaires // 27.09.18

La huitième rentrée pour Amplitudes est placée sous le signe du synthétiseur modulaire. Des épopées cosmiques des années 80 à la réinvention perpétuelle d’un faux genre mais vrai outil musical de nos jours, on essaye de vous soutenir que les synthés modulaires, ce n’est pas aussi cliché et suranné qu’on ne pourrait le penser, à travers une revue large mais passionnée de certaines des possibilités explorées par les fondu(e)s du rack.

Tracklist :

Robert Aiki Aubrey Lowe & Ariel Kalma – Mille Voix

Driftmachine – Radiations

Abul Mogard – Bound Universe

John Chantler – Still Light, Outside

Orphx – Devourer

Datach’i – Monarchs

Tangerine Dream – Ricochet (Part 1)

Pauline Anna Strom – Energies

Alessandro Cortini & Merzbow – AAMC

Scattered Purgatory – New Gate

Hiro Kone – Less Than Two Seconds

Richard Devine – Opaque Ke

Szun Waves – Fall Into the Water

Caterina Barbieri – Gravity That Binds