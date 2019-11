Amplitudes : Subtext Recordings // 21.11.19

Bien que l’émission commence par un rapide coup de gueule sur le silence médiatique concernant la grève inédite, le 21 novembre, des manipulateurs en électroradiologie médicale, acteurs de l’ombre de la santé aussi méconnus qu’indispensables, c’est bien de musique qu’il s’agissait durant ces deux heures consacrées, enfin, au label Subtext Recordings. Créé à partir de la religion bristolienne des sound systems qui mettent par terre et de la bass music qui prend la tangente, on a fait un tour d’horizon le plus exhaustif possible de cette maison musicale, après tant d’amour réparti sur plusieurs saisons amplitudesques. Plus de grandeur que de grandiloquence et plus d’ambition que de prétention (ou presque), c’était la phrase qui guidera les expéditions punitives, ou non, traversant les territoires agités de cette soirée.

Tracklist :

Roly Porter – Corrin (Aftertime, 2011)

Eric Holm – Stave (Andøya, 2014)

Yair Elazar Glotman – Drifts (Études, 2014)

Ecker & Meulyzer – Commons (Carbon, 2019)

Paul Jebanasam – Rites II (Rites, 2013)

Joshua Sabin – Sutarti III (Sutarti, 2019)

Emptyset – Monad (Demiurge, 2011)

Xin – Crrrash! (Melts With Love, 2019)

FIS & Rob Thorne – Wooden Lung (Clear Stones, 2017)

PYUR – Delphos (Oratorio for the Underworld, 2019)

Cevdet Erek – Abluka Final (Frenzy, 2016)

Paul Jebanasam – search another 3Hφ˙ = lose you i), place i=0 doubt I V (φ) am ∝ exp( √ 16π to meet you again pm² P φ (Continuum, 2016)